НСЗУ: приватний медичний бізнес вважає тарифи на медпослуги економічно вигідними

Приватний медичний бізнес вважає тарифи Національної служби здоров'я на медичні послуги економічно вигідними.

Про це на презентації Програми медичних гарантій в Укрінформі сказала т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.

"Щоб сформувати тарифи (на медичні послуги на вторинній ланці - ред.), протягом 9 місяців НСЗУ провела безліч консультацій з професійною спільнотою, з експертами, в тому числі міжнародними, профільними організаціями, і разом з ними сформували усереднені тарифи. Ми не враховували тарифи комерційних клінік. Але той рівень тарифів, який є, виправданий. Це підтверджує той факт, що сьогодні 29 приватних спеціалізованих клінік подали заявки на більш ніж 70 пропозицій - це 70 пакетів - на укладення договору з НСЗУ… Це означає, що бізнес вважає тарифи НСЗУ економічно вигідними”, - розповіла Мовчан.

Вона зауважила, що критика тарифів лунала ще на старті реформи первинної ланки, коли їх називали недостатніми.

За даними НСЗУ, сьогодні 30% усіх законтрактованих закладів - приватні або ФОП.

Як зазначила Мовчан, із запуском Програми медичних гарантій і зміною фінансування лікарень вторинної ланки пацієнтам не доведеться платити зі своєї кишені, медичні послуги будуть надаватися в тих медичних закладах, які спроможні їх надати. Для пацієнта буде запропоновано перелік медичних послуг, можливість вільного вибору лікаря та лікарні.

Загалом, за її словами, Програма медичних гарантій покликана розв'язати проблему високої смертності. В її межах громадянам безоплатно (тобто за оплатою НСЗУ безпосередньо лікарні) будуть надаватися п’ять пріоритетних послуг за напрямками, де фіксується найвища смертність.

Перше - лікування гострого мозкового інсульту в умовах стаціонару. Зараз, навела приклад Мовчан, лише у 30% випадків інсульт лікується в закладах, які спроможні надати таке лікування, 20% пацієнтів помирають у лікарнях. Із запуском Програми медичних гарантій передбачається: діагностика гострого мозкового інсульту (КТ, МРТ, лабораторні дослідження), цілодобовий моніторинг стану пацієнта, лікування геморагічного та ішемічного мозкового інсульту, в тому числі з проведенням тромболітичної терапії при ішемічному інсульті, медикаментозне забезпечення та знеболення, реабілітація в гострому періоді.

Наступний пріоритетний напрямок Програми медичних гарантій - лікування гострого інфаркту міокарда в стаціонарних умовах. Пацієнт отримає діагностику та динамічне спостереження, проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця і відновлення кровотоку по інфаркт-залежній артерії, безперервний моніторинг стану пацієнтів, медикаментозне забезпечення та знеболення, реабілітацію в гострому періоді.

Третій пріоритет - допомога при пологах з черговою акушерською бригадою, знеболення під час пологів, лабораторні та інструментальні обстеження, вакцинація згідно з календарем щеплень, заходи первинної реанімації та стабілізації стану породіллі й новонародженого.

Четвертий пріоритетний напрямок - допомога в складних неонатальних ситуаціях: інтенсивна терапія, респіраторна підтримка - СРАР, неінвазивна та інвазивна штучна вентиляція легень, лабораторні та інструментальні обстеження, парентеральне харчування, транспортування дитини виїзною неонатальною бригадою, виходжування новонароджених після перебування у відділені інтенсивної терапії.

П’ятий напрямок - інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань: мамографія (40+ років), колоноскопія (40+ років), гістероскопія (50+ років), езофагогастродуоденоскопія (50+ років), бронхоскопія (50+ років).

Загалом у Програмі медичних гарантій передбачено 27 пакетів медичних послуг за різними напрямками. Програма стартує 1 квітня 2020 року.