Програма медгарантій на 20% перевищує торішні субвенції - в.о. голови НСЗУ

Обсяг фінансування Програми медичних гарантій на 20% більший від медичної субвенції, яка виділялася минулого року.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" повідомила в.о. голови Нацслужби здоров'я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фінансування Програми медичних гарантій майже на 20% більше медичної субвенції минулого року. На певних видах послуг фінансування більше майже на 70%, ніж було попереднього періоду", - сказала Мовчан.

Вона додала, що, за попередніми розрахунками і прогнозами, "близько 84% допомоги, яка буде надаватися в певних закладах, вони отримають або такий самий бюджет як минулого року, або навіть більший".

Як повідомлялося, МОЗ та Національна служба здоров’я України спільно з регіонами працюють над запуском з 1 квітня 2020 року програми медичних послуг. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Гарантований пакет медичних послуг включає первинну допомогу, екстрену, амбулаторно-поліклінічну - це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, стаціонарну. Сюди ж входить паліативна медична допомога - обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом). Також ідеться про реабілітацію та медичну допомогу у зв'язку з пологами, реімбурсацію лікарських засобів.