Аваков розповів, кого можуть арештувати за сутички у Нових Санжарах

Стосовно шести осіб, які в Нових Санжарах намагалися не пропустити автобуси з евакуйованими з Китаю громадянами, готуються підозри.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», передає hromadske.

Він нагадав, що із затриманих 24 учасників заворушень відпустили всіх, окрім одного, який спрямував автомобіль на правоохоронців.

«Ще шестеро, за його словами, у найближчі дні отримають підозру з пропозицією суду про прямий арешт: «Це ті, що кинули тротуарну плитку в голову поліціянту, і він у важкому стані зараз перебуває у лікарні з перебитим обличчям та зламаними кістьми», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, уточнив Аваков, йдеться про людей, які кидали каміння в автобуси, билися з правоохоронцями, перешкоджали їхній роботі та тих, хто кричав «Ми вас всіх спалимо!».

«Якщо ми собі це пробачимо і відпустимо їх усіх на волю і просто вибачимося, у нас ніколи не буде порядку. Тому ми наполягаємо, щоб ті, хто поводився недостойно і злочинно, отримали покарання», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників із правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.