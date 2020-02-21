Найстрашніший вірус – вірус ненависті: Зеленський звернувся до українців

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозвененні.

"Історія з коронавірусом та повернення наших громадян - це черговий іспит для нашого суспільства. В першу чергу я хочу привітати наших громадян, які повернулися на Батьківщину. Ми раді, що ви вдома. Ми бажаємо вам міцного здоров'я та щиро віримо, що у найближчі тижні ви зможете повернутись до своїх рідних і близьких", - сказав він.

Зеленський також подякував екіпажу літака, який здійснював евакуацію, журналістам, котрі супроводжували групу, працівникам міністерств, а також усім, хто доклав зусиль до повернення українців додому.

"У наступні два тижні ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам’ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті", - наголосив Президент.