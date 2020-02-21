Україна потребує нової методики викладання державної мови — Макаров

Інтелектуали мають напрацювати нову методику викладання української мови, оскільки стара, що базується на граматичному підході, безнадійно застаріла і до того ж формує патерналістичне суспільство.

На цьому наголосили учасники круглого столу в Укрінформі, присвяченого Міжнародному дню державної мови, повідомляє кореспондент агентства.

“Викладання української мови потребує нової методики. Якщо українська буде викладатися так, як і досі, - тобто є підмет, є присудок; зробіть аналіз речення тощо, — це точно шлях для того, щоби програти ситуацію. Або потрібна якась надзвичайна мотивація, щоб цей психологічний бар’єр подолати”, - наголосив модератор заходу - голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, головний редактор Суспільного телебачення Юрій Макаров.

Його підтримав перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, який додав, що, крім школярів і студентів, такої методики потребує і доросле населення, й іноземці, що прагнуть вивчити українську мову.

“Ми розуміємо, що багато українського населення розмовляє суржиком, але хотіло би покращити мову, це доросле населення. Або це іноземці. І це має бути спільна робота нашого міністерства і Міністерства освіти. І методика викладання має бути зовсім інша, оскільки вона має залучати, стимулювати, а зараз вона досить нудна”, - сказав Максимчук.

Водночас голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська висловила думку, що напрацювання методики викладання української мови - це не завдання міністерств, а завдання інтелектуалів.

“І ці методики мають входити в ширше коло питань — для чого дитині, для чого людині потрібна мова? Для того, щоб комунікувати, щоб формулювати свої думки. Для того врешті, щоб створити вербальний портрет нашого майбутнього. Тобто якщо ми як інтелектуали не сформулюємо, не побачимо місця мови, чи то рідної, чи то державної, чи будь-якої іншої, в широкому контексті світобачення — відбутися як людини, відбутися як держави, - то ми все життя будемо “няньчити” підмет з присудком і нікуди з цього не вийдемо. І таким чином матимемо в державі покоління за поколінням людей інструментального типу, схильних до патерналізму”, - зазначила вона.

За її словами, тільки-но ми вийдемо в площину “мова для мислення”, “мова як інструмент формування світу, формування себе” і відповідно викладання мови для того, щоб дитина мала інструмент бачити себе, представити себе світові, бути частиною світу - ми тут же забудемо про підмети і присудки.

“Вони залишаться як уявлення про систему, про структуру мови. Але граматичний підхід до вивчення державної мови, будь-якої мови безнадійно застарів. Він формує патерналістичне суспільство”, - підкреслила Демська.