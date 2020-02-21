У Міжнародний день рідної мови у Києві проходить форум "Мова об’єднує", у якому беруть участь громадські активісти, експерти, представники влади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"21 лютого Міжнародний день рідної мови. Сьогодні українська мова ... хоча і є державною мовою, але ми не можемо сказати, що українське питання вирішено позитивно і остаточно. Зокрема, це стосується ситуації в Криму, на Донбасі. Окупація наших територій стала наслідком тривалої русифікації. Ми не можемо допустити, щоб подібні речі повторилися", - сказав співкоординатор руху “Простір свободи”, один з розробників закону про державну мову Тарас Шамайда.

У Києві проходить форум "Мова об'єднує"/ Фото: Мова об'єднує, Фейсбук

За його словами, учасники форуму планують розглянути реальний стан виконання і факти порушення мовного закону в різних галузях, а також оприлюднять новий план дій з утвердження і захисту української мови.

"Наша спільнота (кілька років тому - ред.) об'єдналася, щоб розпочати роботу над законом про державну мову і сприяти тому, щоб цей закон був у якісному вигляді ухвалений. І тепер наше завдання - відстояти цей закон. Наш форум сьогодні покликаний напрацювати механізми - що ми можемо зробити, що має і може робити влада для того, щоб цей закон був повною мірою втілений", - зазначив він.

Участь у форумі беруть публіцист Віталій Портников, філософ і релігієзнавець Ігор Козловський, режисер Ахтем Сеітаблаєв, музиканти Тарас Компаніченко та Сергій Фоменко, співачка Анжеліка Рудницька, соціолінгвіст Лариса Масенко, громадська діячка Уляна Супрун та інші.

Світова спільнота 21 лютого відзначає Міжнародний день рідної мови.

Фото: Мова об'єднує, Фейсбук