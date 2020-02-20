Персонал медцентру «Нові Санжари» не контактуватиме з евакуйованими з Уханя — Кабмін

Персонал медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" вивезли з об’єкту, тому він не контактуватиме з евакуйованими з Уханя людьми.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

“Персонал, який раніше працював у "Нові Санжари", вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для гарантування належного перебування і безпеки людей”, - йдеться у повідомленні.

У Кабміні зазначили, що після приземлення літака з Уханя пасажирів, члени екіпажу та осіб, які супроводжували їх, оглянули, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій вони не мають. Ці люди 14 днів перебуватимуть під посиленим медичним наглядом у спеціально відведеному місці.

“Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання. Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені”, - запевняють в уряду.

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Після обсервації українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн. Зазначається, що термін перебування евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.

Водночас у КМУ запевнили в тому, що заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.