Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію у Нових Санжарах

У Полтаві скликають позачергову сесію облради щодо ситуації у Нових Санжарах.

Інформацію Укрінформу підтвердив голова облради Олександр Біленький.

“21 лютого на 10:00 скликаємо позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах. Очікуємо керівництво Міністерства охорони здоров’я, керівників та депутатів громади”, - уточнив Біленький.

Свою позицію щодо розміщення евакуйованих із Китаю українських громадян у Медичному центрі Національної гвардії України, який розташований в межах селища, голова облради висловив у Facebook.

“На в'їзді у Нові Санжари почалися зіткнення поліції і місцевих жителів. При цьому розганяються “страшилки”, поширюються якісь неймовірні чутки. Деякі “гарячі голови” вимагають від органів місцевого самоврядування заборонити Нацгвардії використовувати їхній Медичний центр! Я розумію, чому це відбувається. Люди не вірять у здатність держави боротися з епідемією. І, зважаючи на стан сучасної української медицини, вочевидь мають для цього певні підстави. Але є проблема і її треба вирішувати”, - йдеться в пості Біленького.

Він звертає увагу земляків на те, що люди, які евакуюються з Китаю, - не чужинці, не інопланетяни, не прокажені й не прокляті. Це наші брати й сестри.

По-друге, нагадує, що карантин – це комплекс заходів, який передбачає тимчасову повну ізоляцію людей.

Крім того, він обіцяє не замовчувати випадки хвороби, якщо такі матимуть місце.

Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйовані будуть доставлені п’ятьма автобусами в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.