Евакуйовані українці й іноземці зійшли з борту в Харкові - прикордонники

У Міжнародному аеропорту Харкова прикордонники оформили 94 особи, які прибули спецрейсом з Китаю.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У Міжнародному аеропорту міста Харків працівники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля трапа літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Інформацію про прибулих прикордонники отримали завчасно, тому їх перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.

У Харкові прикордонники забезпечили оформлення евакуйованих з КНР громадян / Фото: ДПСУ

Наголошується, що прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища.

За інформацією прикордонників, на борту літака, окрім 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, було 72 пасажири - 45 громадян України та 27 іноземців (це громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

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У ДПСУ наголосили, що в аеропорту «Бориспіль», куди борт приземлився на дозаправку, прикордонники також були в готовності здійснити процедуру прикордонного контролю.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер в аеропорту «Харків» розповів, що проводиться огляд евакуйованих українців та іноземців, протягом найближчої години процес завершиться, і пасажирів рейсу з Уханя доправлять на Полтавщину п’ятьма автобусами. Евакуйовані пригнічені інформацією про спротив жителів щодо їх прийому.

Він зазначив, що мобілізовані всі служби: евакуйовані мають швидко пройти митний і прикордонний контроль і, власне, медичний огляд. Прикордонники, митники, медики – всі у сучасних захисних костюмах, наголосив Кучер.

«Усі, від водіїв до супроводжуючих, весь час будуть у цих захисних костюмах», - сказав голова ОДА.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

З аеропорту Харкова спецтранспортом ДСНС їх доправлять до медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області на обсервацію.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.