Український літак не взяв на борт громадянку Казахстану з високою температурою

Український борт вивіз з китайського міста Уханя тільки одну громадянку Казахстану, а друга залишилася в місті через високу температуру.

Про це заявив у четвер міністр охорони здоров'я Казахстану Єлжан Біртанов, повідомляє Zakon.kz.

"Так, дійсно, попередньо були заявлені двоє наших громадян (українським літаком - ред.), але це стандартна процедура. Китайська влада не випускає людей з температурою, щоб захистити інших. Тому наша громадянка залишилася там. Звісно, вона буде під наглядом лікарів, ми будемо відстежувати цю ситуацію. Поки що інформації, захворіла вона чи ні, у нас немає", - повідомив він.

Він додав, що в тісному контакті з МЗС Казахстану за її здоров'ям і за здоров'ям інших громадян Казахстану здійснюється нагляд.

Як повідомляв Укрінформ 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту перебувають громадяни України та інших держав, яких Україна вивозить з КНР за домовленістю з їх державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Казахстану, Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Згідно з останніми даними, на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75727 осіб, 16526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

фото: mvs.gov.ua