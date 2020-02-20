Скалецька звернулася до СБУ щодо поширення фейків про коронавірус

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька звернулася до СБУ з проханням відреагувати на випадки поширення фейків щодо коронавірусу в Україні.

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька написала у Facebook.

"Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюються штучно. Наведу лише один приклад. Сьогодні зранку начебто від імені Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом. Я маю всі підстави вважати, що такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти Міністерства охорони здоров’я. Тому я звернулась до голови Служби безпеки України з проханням відреагувати на ці випадки", - написала Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ спростувало інформацію про наявність в Україні п'яти випадків зараження коронавірусом COVID-19, яка начебто поширювалася з офіційної електронної скриньки МОЗ.