Троє “слуг народу” поїхали до Нових Санжар вести роз'яснювальну роботу

Голова комітету ВР з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький вважає, що протести громадян, які перекривають траси і блокують госпіталі через прийом пасажирів з Китаю, є спробою деяких політсил зробити піар на ситуації з поширенням коронаровірусу у світі.

Про це політик заявив під час брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Деякі політичні сили намагаються зробити на світовій біді собі дешевий піар. Інакше я цього пояснити не можу, бо не вірю, що українці самі могли сказати про такого самого українця, що його не треба пускати. Ми країна, яка пережила два майдани, ми країна, в якій люди виносили з дому останнє, аби допомогти людям, на фронт відправляли, і тут мені кажуть, що українці самі без чиєї-небудь допомоги вийшли на протести, щоб не пускати таких самих як вони, - не повірю», - сказав Радуцький.

При цьому депутат підкреслив, що Україна виконала всі інструкції та настанови стосовно прийому і розміщення людей, які прибули з Китаю.

«Сьогодні в цьому санаторії (санаторій Нацгвардії - ред.) немає хворих людей - є люди, які розміщені навіть не на карантин, а на обсервацію: 14 днів вони будуть під наглядом. І якщо не дай Боже з’являться симптоми застуди, навіть не коронавірусу, то вони будуть перенаправлені до інфекційного спеціалізованого відділення, яке повністю перевірене ВООЗ і готове для прийняття таких хворих. Весь персонал, який там знаходиться, також усі ці 14 днів не матиме змоги покинути територію санаторію, тому всі побоювання, що інфекція вийде через обслуговуючий персонал, безпідставні. Те ж саме стосується бійців Нацгвардії і співробітників Національної поліції - ці люди теж погодилися, що вони всі 14 днів знаходитимуться там. Там така кількість людей, що вони матимуть змогу відпочити і працювати. До речі, всі люди, які повернулися з Китаю, теж підписали згоду на обсервацію. Все, що треба для захисту, тобто костюми сучасні, а не 47-го року… Все для виявлення коронаровірусу Україна має - це офіційні тести, які використовуються всіма країнами відповідно до настанов ВООЗ. Ми виконали на 100 відсотків всі настанови», - пояснив Радуцький.

Він також поінформував, що троє народних депутатів від "Слуги народу" - Костянтин Касай, Тетяна Циба та Максим Перебийніс - виїхали до Нових Санжар, де перебуватимуть на місці події разом із правоохоронцями та проводитимуть роз'яснювальну роботу серед місцевих жителів задля недопущення провокацій.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Як повідомили в МВС, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.