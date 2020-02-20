Літак з евакуйованими з Китаю українцями піднявся в небо і прямує до Харкова

До цього літак у "Борисполі"заправляли пальним люди у спеціальних захисних костюмах.

Про це свідчить інформація на сайті flightradar , зокрема зазначається, що орієнтовний час прильоту до Харкова - 11:55.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Як раніше повідомляли у МВС, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

У МВС наголошують, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

Раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з Китаю сів в аеропорту "Бориспіль" на дозаправлення, після чого полетять у Харків.

Водночас на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі внутрішніх військ МВС "Нові Санжари".

Літак авіакомпанії Sky Up 19 лютого вилетів з Уханя в Україну. На його борту перебувають 45 українців і 27 іноземців.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.