Майже половина переселенців з Донбасу відвідували окуповані території

Майже половина вимушених переселенців їздили на тимчасово непідконтрольні Україні території - перевіряли стан своїх осель та відвідували родичів і друзів.

Про це свідчать результати дослідження Національної системи моніторингу "Ситуація з внутрішньо переміщеними особами", що є в розпорядженні Укрінформу.

"Частка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які відвідували місце свого проживання до переміщення, становила 48% у 15-му раунді. Головними причинами поїздок на території, неконтрольовані урядом, були відвідання та утримання житла (72%), а також відвідання друзів або сім’ї (54%). Ці результати залишаються незмінними протягом усього періоду проведення дослідження", - зазначається в документі.

Для переселенців, які не відвідували тимчасово непідконтрольних територій з часу переміщення, головною причиною не повертатися була "відсутність потреби відвідувати" (39%). Про відчуття, що це "небезпечно для життя”, повідомили 36%.

Найбільшими перешкодами для відвідування ОРДЛО, названими переселенцями, були черги в контрольних пунктах на лінії розмежування (47%); значні фінансові витрати (47%) і брак транспортного сполучення (25%).

Дослідження Національної системи моніторингу проводить Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції.

В останньому раунді було опитано 2406 осіб у 300 територіальних одиницях країни протягом липня - вересня 2019 року. Ще 3970 ВПО - шляхом телефонного інтерв’ю (з них - 725, які повернулися на непідконтрольну уряду територію). Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації переселенців, що ведеться Міністерством соціальної політики.

Проєкт "Національна система моніторингу ситуації з ВПО в Україні" фінансується ЄС та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.