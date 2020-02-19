Середній дохід переселенців в Україні - 3,6 тисячі гривень

Середньомісячний дохід одного переселенця в Україні становить 3 631 грн і є значно нижчим за загальноукраїнський показник (5 398 грн).

Про це свідчать результати дослідження Національної системи моніторингу "Ситуація з ВПО" за вересень 2019 року, що є у розпорядженні Укрінформу.

"Середньомісячний дохід на члена домогосподарства ВПО збільшився порівняно з попереднім раундом та становив 3 631 грн у липні - вересні 2019 року, що є найвищим середньомісячним показником доходу з червня 2017 року", - йдеться у результатах дослідження.

Втім, зауважують автори звіту, рівень середньомісячного доходу на члена домогосподарства ВПО значно нижчий, ніж цей показник для члена середньостатистичного українського домогосподарства.

"Для населення загалом він становив 5 398 грн у період з квітня по червень 2019 року", - йдеться у результатах звіту.

Крім того, рівень середньомісячного доходу ВПО продовжував залишатися низьким у порівнянні з фактичним прожитковим мінімумом, розрахованим і оприлюдненим Міністерством соціальної політики України, що в жовтні 2019 року становив 3 729 грн.

В останньому раунді опитування 41% переселенців оцінили свою фінансову ситуацію як "коштів вистачає лише на харчування" або "змушені заощаджувати навіть на харчуванні", у порівнянні із 43% переселенців у попередньому раунді опитування.

Дослідження Національної системи моніторингу проводить Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції.

В останньому раунді (за вересень 2019 року) було опитано 2406 переселенців у 300 територіальних одиницях країни протягом липня - вересня 2019 року. Ще 3970 ВПО - шляхом телефонного інтерв’ю (з них - 725 інтерв'ю були проведені з ВПО, які повернулися на не підконтрольну уряду територію). Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації переселенців, що ведеться Міністерством соціальної політики України.

Проєкт "Національна система моніторингу ситуації з ВПО в Україні" фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.