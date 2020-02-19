Робота і житло: де найбільше проблем у переселенців

Вимушені переселенці найчастіше зазнавали дискримінації, або відчували несправедливе ставлення у питаннях працевлаштування, житла та охорони здоров'я.

Про це свідчать результати дослідження Національної системи моніторингу "Ситуація з внутрішньо переміщеними особами", що є в розпорядженні Укрінформу.

"Частка ВПО, які повідомили про те, що відчували дискримінацію або несправедливе ставлення у зв’язку з тим, що вони зареєстровані як ВПО, становила 8%", - йдеться у результатах дослідження.

Так, відчуття дискримінації або несправедливого ставлення, зазначене ВПО, стосується переважно працевлаштування (36%), житла (33%), охорони здоров’я (28%), взаємодії з місцевим населенням (23%) та отримання адміністративних послуг (23%).

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"Головними умовами успішної інтеграції, що їх наводили ВПО, були житло (89%), постійний дохід (78%) і зайнятість (51%). Ці умови залишаються незмінними протягом усіх раундів НМС", - зазначають автори звіту.

Іншими часто згадуваними умовами були сім’я та друзі в тому ж місці (45%), доступ до соціальних послуг (42%), підтримка з боку місцевої громади (29%), легкий доступ до документів (19%) і можливість голосувати на місцевих виборах (13%). Варто зазначити, що опитані мали можливість зазначати кілька варіантів відповідей.

Дослідження Національної системи моніторингу проводить Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції.

В останньому раунді було опитано 2406 ВПО у 300 територіальних одиницях країни протягом липня - вересня 2019 року. Ще 3970 ВПО - шляхом телефонного інтерв’ю (з них - 725 інтерв'ю були проведені з ВПО, які повернулися на не підконтрольну уряду територію). Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації переселенців, що ведеться Міністерством соціальної політики України.

Проєкт "Національна система моніторингу ситуації з ВПО в Україні" фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.