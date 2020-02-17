Правозахисники заявляють про дискримінацію в Україні кримських пенсіонерів і абітурієнтів

Для переселенців із Криму існує окремий порядок виплати пенсій, а кримські діти не можуть вчитися на підконтрольних Україні територіях там, де вони хочуть.

Про це заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на пресконференції в Укрінформі.

За її словами, Коаліція правозахисних організацій, яка опікуються питаннями захисту прав осіб, постраждалих внаслідок збройного конфлікту, внесла це у свій звіт, який надіслала до Женеви на сесію профільного Комітету ООН, який відбувається сьогодні, 17 лютого.

Як стверджують правозахисники, для переселенців із Криму існує окремий порядок виплати пенсій, який відзначається від такого ж для внутрішньо переміщених осіб з інших тимчасово окупованих територій.

Люди, які виїхали з Криму і отримали довідку ВПО, місяцями не можуть отримати пенсію, заявила Скрипник. За її словами, виявляється, Україна звертається до Росії, надає всі персональні дані пенсіонера і чекає, коли звідти надішлють пенсійну справу. Весь цей час люди живуть без пенсій.

"Пенсійний фонд посилається на чинне законодавство, яке у нас є з Росією. Хоча поширюється воно на громадян, які постійно проживають у Росії. Але ж Крим - це Україна, і не можна застосовувати це законодавство щодо наших громадян-переселенців. Мало того, від кримчан вимагають ще писати добровільну заяву, що вони хочуть, щоб був такий запит до Росії", - обурюється правозахисниця.

Також, за її словами, кримські діти обмежені у можливостях продовжити навчання на підконтрольній Україні території та у виборі місця навчання.

"Документи про кримську освіту Україна не визнає, що позбавляє можливості кримських дітей переїхати сюди і продовжити навчання або працювати. Коли питання хотіли частково вирішити, то створили освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", і через них діти можуть вступати у виші на підконтрольній території, але перелік таких закладів обмежений і територіально наближений до тимчасово окупованих територій", - сказала Скрипник і наголосила, що таке не всім підходить.

Так, за даними правозахисників, у 2017 році пропозицією навчатися на підконтрольних Україні територіях скористалися лише 204 молодих людей із 10 тисяч випускників у Криму на рік.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Ганна Новосад у жовтні 2019 року заявила про необхідність переглянути правила вступу для абітурієнтів з Криму та Донбасу, надавши їм доступ до всіх вищих навчальних закладів України.

За її даними, у 2019 році 1600 вступників з непідконтрольних територій Донбасу і 265 вступників з окупованого Криму вступили до українських вишів за спрощеною процедурою. Міністр підкреслила, що це – найбільший показник за останні 4 роки, і означає, що є інтерес до навчання в Україні.