Кабмін ухвалив постанову про соціальне житло — що зміниться

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінсоцполітики та ухвалив постанову, яка має зробити соціальне житло більш доступним.

Про це ідеться в пресрелізі Мінсоцполітики.

Як зазначається, уряд на своєму засіданні ухвалив постанову, якою передбачаються зміни до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення".

"Особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід, зможуть бути взятими на соціальний квартирний облік та у подальшому отримати соціальне житло", - наголосила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами, основні зміни стосуються громадян, для яких соціальне житло є єдиним місцем проживання та середньомісячний сукупний дохід яких менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму.

Зокрема, ідеться про осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни, реабілітованих осіб, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, житло яких визнане непридатним для проживання, багатодітних та молодих сімей, учасників бойових дій, громадян, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність та інші вразливі верстви.

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Також зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб, які не мають житла для проживання або житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Соколовська зауважила, що до ухвалення відповідних змін соціальне житло залишалося недоступним через невідповідність норм чинного законодавства вимогам ринку.