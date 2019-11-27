Уряд виділив 200 мільйонів на пільгове житло для учасників АТО/ООС та переселенців

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволить ветеранам АТО/ООС та вимушеним переселенцям отримати доступне житло.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Згідно з рішенням уряду, учасники АТО/ООС та вимушені переселенці зможуть придбати житло на пільгових умовах. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла. На цю програму уряд спрямує 200 млн грн, з них 100 млн грн для кредитування учасників АТО/ООС та 100 млн грн для кредитування внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд окремо виділив іще 1,8 млн грн на житло для 6 родин внутрішньо переміщених осіб в Житомирі, які зможуть отримати житло за рахунок співфінансування державного та місцевого бюджетів. Серед тих, хто отримає помешкання, - родини із дітьми, зокрема одна родина має дитину з інвалідністю, в інших сім’ях мами самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Як повідомлялося, 28 жовтня уряд виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 родин в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова.