Разумков сподівається, що комітети ВР у "турборежимі" опрацюють пропозиції щодо переселенців

Верховна Рада розуміє проблеми, з якими стикаються постраждалі від конфлікту на Донбасі, і робитиме все можливе для створення комфортніших умов для переселенців.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на конференції “Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту” у Києві, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"За час конфлікту на Сході, лише за офіційними даними уповноваженого ООН з прав дитини, загинуло близько 150 дітей. І це не статистика - це трагедія для кожного з нас. Але чим більше ми будемо проводити такі зустрічі і говорити про це в світі, тим швидше ми зможемо повернути мирне життя в міста, села, домівки”, - наголосив керівник парламенту.

За його словами, Верховна Рада розуміє проблеми, з якими стикаються постраждалі від конфлікту, і робитиме все можливе для створення більш комфортних умов для переселенців.

Спікер зауважив, що парламент працює дуже злагоджено, і в комітетах ведеться робота над вирішенням проблемних питань переселенців.

"Сподіваюсь, що після цієї конференції колеги з комітетів у "турборежимі" опрацюють пропозиції, які передасть нам уповноважена (уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова - ред.). Вони підготують законодавчі ініціативи, які ми зможемо розглянути і прийняти в стінах парламенту”, - зазначив Разумков.