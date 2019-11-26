Разумков визнав, що скандали не додають рейтингу Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков визнає, що скандали не додають рейтингу ВР, і вважає за необхідне виправити ситуацію щодо рівня довіри громадян України до парламенту.

Про це спікер сказав під час брифінгу у кулуарах міжнародної конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту", коментуючи результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я розумію, що завжди через певний час довіра до органів влади падатиме. Однак ми з вами також бачили і скандали, на жаль, які мають місце у Верховній Раді. Вони не додають рейтингу нашій установі, так само, як і будь-яким іншим. Тому подивимося, будемо виправляти ситуацію", — сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з КМІС 4-19 листопада 2019 року, 47% українців не задоволені роботою Верховної Ради ХІ скликання, а 34% респондентів робота парламенту повністю чи переважно задовольняє.