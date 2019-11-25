В Україні поменшало прихильників “нових облич” у Раді

У порівнянні з серпнем 2019 року українці змінили свою думку щодо нових облич у Верховній Раді: 41% вважають відсутність у них політичного досвіду негативом, а 24% - позитивом.

Про це сказала директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми одразу після виборів у серпні спитали, як люди ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою. От тоді більшість вважала, що це позитивно, а меншість - негативно. Зараз ситуація інша. Зараз 41% вважають, що це негативно, і істотно менше, 24%, що це позитив. Ситуація змінилася. Хоча і тоді, і зараз 25% вважали, що це може бути і позитивом, і негативом залежно від того, чи будуть ці депутати вчитися, долучати до своєї діяльності кваліфікованих спеціалістів”, - зазначила Бекешкіна.

Так, згідно з опитуванням, проведеним у серпні 2019 року, 34,6% вважали позитивом те, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою, 24,9% - негативом, 26% - називали це і позитивом, і негативом, а 14,5% відповіли “важко сказати”.

“Ще цікаво, очевидно, що найбільш негативно оцінюють досвідчених новообраних депутатів виборці партії “Опозиційна платформа “За життя” і виборці партії “Європейська солідарність,” до речі, серед виборців партії “Слуга народу” думки теж розходяться: 36% вважають, що відсутність політичного досвіду це позитив, 25% - негатив, а 31% вважають, що це може бути як позитивом, так і негативом в залежності від прагнення депутатів вчитися”, - пояснила Бекешкіна.

Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, а у Донецькій і Луганській областях — тільки на територіях, що контролюються Україною.

В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування було здійснено за фінансування Представництва Європейського Союзу в Україні.

Окрім того, у дослідженні для порівняння наводяться результати загальнонаціональних опитувань, проведених Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова (13-20 червня 2019 року і 16-22 серпня 2018 року) та Київським міжнародним інститутом соціології (9 - 18 серпня 2019 року).