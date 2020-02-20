На міжнародному конкурсі Sigma Awards-2020 перемогли Тексти.org.ua

Команда "Текстів" здобула перше місце на міжнародному конкурсі Sigma Awards-2020, який проводиться у сфері журналістики даних.

Про це інформує портал Тексти.org.ua.

"На сьогодні це, напевне, найбільш серйозний світовий конкурс із журналістики даних (datajournalism.com). Ми перемогли в категорії "Найкращий новинний застосунок" (Best news application) з нашим проєктом моніторингу тем російської дезінформації (Topic Radar)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що конкурс Sigma Awards, який відбувся уперше цьогоріч, прийшов на зміну попередньому - Data Journalism Awards, котрий припинив існування у 2019 році.

У фіналі конкурсу у відповідній категорії серед інших змагалися проєкти від таких видань як Washington Post та ThePudding.

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Проект-переможець складається з інтерактивної веб-сторінки, де можна у часі стежити за темами російської пропаганди; додатків для браузерів та телеграм-бота "Фейкогриз", які попереджають користувачів про маніпулятивні новини; а також періодичних моніторингів-дайджестів.