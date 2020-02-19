Бородянський розповів про міжнародні консультації щодо законопроєкту про дезінформацію

Представники Міністерства культури, молоді та спорту провели цілу низку консультацій із фахівцями, в тому числі іноземними, щодо проєкту закону про протидію дезінформації.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів у вечірньому ефірі hromadske.ua, передає кореспондент Укрінформу.

"Наші юристи консультувалися з багатьма людьми. Консультацій було багато, там працювали фахові юристи, які цим займалися", - сказав Бородянський. Він додав, що "зустрічався з керівником місії ОБСЄ, який критично поставився до нашого закону".

За словами міністра, група медіаюристів наступного тижня розпочне аналіз проєкту закону про протидію дезінформації, розробленого МКМС.

Бородянський також нагадав, що міністерство ухвалило продовжити обговорення цього документа щонайменше на два місяці.

Як повідомляв Укрінформ, МКМС 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомий як "законопроєкт про дезінформацію".

У відомстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів і медіаюристів.

27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації "законопроєкту про дезінформацію" в парламенті.

Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС зняти документ з розгляду та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. Критичні зауваження до законопроєкту висловили “Репортери без кордонів”.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір також висловив занепокоєння з приводу кількох положень проєкту закону щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації.