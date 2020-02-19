Укрпошта шукає альтернативні шляхи доставки посилок із Китаю

Укрпошта шукає альтернативні шляхи доставки посилок із Китаю

Укрінформ
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що на сьогодні отримання посилок із Китаю, де зафіксовано спалах коронавірусу, є безпечним, і компанія продовжуватиме доставку відправлень.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна.24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Але ще раз хочу запевнити всіх, що на сьогодні отримання посилок з Китаю є безпечним", - сказав Смілянський.

Відповідаючи в ефірі на запитання глядачів, він також спростував те, що коронавірус начебто може бути на посилках з Китаю.

"Ні. Він не залишається... Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати... Тому ще раз: вірус не залишається на посилках", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Читайте також: Укрпошта пояснила ситуацію з посилками з Китаю

Він також зауважив, що китайські партнери слідкують за якістю доставки, і якщо Укрпошта буде погано доставляти посилки, Alibaba не буде з нею працювати.

"А Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю. Тому, мабуть, не так погано ми працюємо. І ми продовжуємо їх отримувати... Ми їх доставляємо, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а ми звідти вантажівками доставляємо в Україну", - поінформував Смілянський.

Читайте також: Укрпошта попереджає про можливі затримки авіадоставок у Китай

Як повідомляв Укрінформ, раніше АТ "Укрпошта" попередила про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок між Україною і Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній.

Водночас стосовно усіх видів відправлень до Китаю, то з 12 лютого їх приймання тимчасово призупинено.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-