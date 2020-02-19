Укрпошта шукає альтернативні шляхи доставки посилок із Китаю

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що на сьогодні отримання посилок із Китаю, де зафіксовано спалах коронавірусу, є безпечним, і компанія продовжуватиме доставку відправлень.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна.24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Але ще раз хочу запевнити всіх, що на сьогодні отримання посилок з Китаю є безпечним", - сказав Смілянський.

Відповідаючи в ефірі на запитання глядачів, він також спростував те, що коронавірус начебто може бути на посилках з Китаю.

"Ні. Він не залишається... Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати... Тому ще раз: вірус не залишається на посилках", - наголосив гендиректор Укрпошти.

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Він також зауважив, що китайські партнери слідкують за якістю доставки, і якщо Укрпошта буде погано доставляти посилки, Alibaba не буде з нею працювати.

"А Укрпошта стала другою у світі цього року по темпах зростання обсягів з Китаю. Тому, мабуть, не так погано ми працюємо. І ми продовжуємо їх отримувати... Ми їх доставляємо, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а ми звідти вантажівками доставляємо в Україну", - поінформував Смілянський.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше АТ "Укрпошта" попередила про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок між Україною і Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній.

Водночас стосовно усіх видів відправлень до Китаю, то з 12 лютого їх приймання тимчасово призупинено.