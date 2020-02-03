Укрпошта попереджає про можливі затримки авіадоставок у Китай

Укрпошта продовжує прийом поштових відправлень до Китаю, але доставлятиме їх лише після відновлення авіасполучення із країною.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти.

"Національний поштовий оператор продовжує прийом пошти й одразу ж після відновлення авіасполучення із Китаєм відправлення будуть доставлені в цю країну", - йдеться в повідомленні.

Щодо спалаху захворювання на коронавірус у Китаї, то в Укрпошті наголошують, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони й міжнародної торгівлі. Вона повідомляє про безпечність посилок; люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження.

"Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - наголосили в "Укрпошті".

Також підкреслюється, що в офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон.