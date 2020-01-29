В Укрпошті розповіли, як доставляють посилки з Китаю

Доставка поштових відправлень з та в Китай здійснюється в штатному режимі, жодної небезпеки у зв'язку з поширенням нового коронавірусу для роботи поштових служб немає.

Про це заявляє Укрпошта на своїй сторінці у Facebook.

"Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі", - наголосили в Укрпошті.

Там пояснили, що Укрпошта співпрацює з 12 авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт.

Раніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв, що новий коронавірус, який з грудня 2019 року реєструється в Китаї, не передається через поштові відправлення, а Укрпошта щоденно звіряє бюлетені безпеки стосовно поштових пересилань.

Як відомо, ВООЗ оновила рекомендації щодо спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV, опубліковані 10 січня. Зокрема, ВООЗ радить вживати заходів щодо обмеження ризику вивезення або імпорту хвороби без зайвих обмежень міжнародного руху. Міжнародним мандрівникам радять дотримуватися звичайних заходів обережності.

ВООЗ не радить застосовувати будь-які обмеження міжнародного трафіку, виходячи з наявної на даний час інформації про новий коронавірус.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.