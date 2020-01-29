В Укрпошті розповіли, як доставляють посилки з Китаю

В Укрпошті розповіли, як доставляють посилки з Китаю

Укрінформ
Доставка поштових відправлень з та в Китай здійснюється в штатному режимі, жодної небезпеки у зв'язку з поширенням нового коронавірусу для роботи поштових служб немає.

Про це заявляє Укрпошта на своїй сторінці у Facebook.

"Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі", - наголосили в Укрпошті.

Там пояснили, що Укрпошта співпрацює з 12 авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт.

Раніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв, що новий коронавірус, який з грудня 2019 року реєструється в Китаї, не передається через поштові відправлення, а Укрпошта щоденно звіряє бюлетені безпеки стосовно поштових пересилань.

Як відомо, ВООЗ оновила рекомендації щодо спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV, опубліковані 10 січня. Зокрема, ВООЗ радить вживати заходів щодо обмеження ризику вивезення або імпорту хвороби без зайвих обмежень міжнародного руху. Міжнародним мандрівникам радять дотримуватися звичайних заходів обережності.

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ВООЗ не радить застосовувати будь-які обмеження міжнародного трафіку, виходячи з наявної на даний час інформації про новий коронавірус.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

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