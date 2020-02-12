Укрпошта пояснила ситуацію з посилками з Китаю

АТ "Укрпошта" попереджає про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок між Україною і Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній. Що ж стосується усіх видів відправлень до Китаю, то з 12 лютого їх приймання тимчасово призупинено.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі "Укрпошти".

"Щодо доставки імпортних поштових відправлень з території Китаю, які надходять до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені", - повідомили в Укрпошті.

Що ж стосується усіх видів відправлень до Китаю, то всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені. З 12 лютого їх приймання тимчасово призупинено.

"Жодних заборон із боку Національної пошти Китаю наразі немає. Однак у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначений термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не вводить жодних заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі у зв'язку зі спалахами коронавірусу в Китаї . Вона повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження.

Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Оператори діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ.