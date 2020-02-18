Зеленський: Я особисто привезу українців з Китаю в маєтки політиків, які підбурюють людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до повернення з Китаю всіх наших громадян і попередив деяких "політичних товаріщей" про наслідки підбурювання людей до перекриття доріг, аби не допустити евакуйованих.

Про це глава держави заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується коронавірусу, у нас повністю контрольована ситуація. Ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ розповсюджують якусь дезінформацію щодо того, куди їх везуть, що щось не готово. У нас є кілька варіантів. Ми повністю готові", - сказав Зеленський.

Він акцентував, що Україна повертає додому своїх громадян і звернув увагу на те, що серед них багато людей 1990-х років народження, "це навіть не дорослі люди, а хлопчики й дівчатка".

"І я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей, - ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам, - звертаються до місцевих мешканців і підбурюють їх перекривати дороги. Ми з вами повинні розуміти - ми забираємо своїх громадян. А з приводу цих політичних "товаріщей" хочу сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян - а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш конституційний і просто людський обов'язок, - і я особисто привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їхні особняки", - резюмував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, українські громадяни, які перебувають в китайському місті Ухань, де запроваджено суворий карантин через спалах коронавірусу, прибудуть на Батьківщину у четвер, 20 лютого.

На засіданні урядового оперативного штабу було затверджено алгоритм прийому, супроводу і поселення евакуйованих, а також виділено кошти з резервного фонду для їх утримання впродовж 14 днів.

З Уханя планують евакуювати 49 громадян України і близько 25 іноземних громадян, які також після прибуття в Україну пройдуть 14-денний карантин.

Наразі МОЗ обрало з-поміж 100 два заклади - один основний, один резервний, де будуть знаходитися протягом 14 діб евакуйовані з Уханя українські та іноземні громадяни, екіпаж літака. Час карантину може бути змінений, якщо останні наукові дані свідчитимуть, що інкубаційний період вірусу менший або більший за 14 діб.