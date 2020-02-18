Перед евакуацією з Уханя людей перевірять на симптоми коронавирусу — Скалецька

Перед евакуацією з Уханя у громадян будуть перевіряти не тільки температуру, а й низку симптомів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо перевіряти так само, як перевіряли всі країни. Це не тільки температура чи гарячка, це нежить, кашель, біль в м'язах. Є певні симптоми, які будуть перевіряти фахівці та, в першу чергу, на сьогодні це будуть перевіряти фахівці в Китаї, які це роблять для всіх громадян, яких вони відпускали на евакуацію з Китаю. Те саме будуть робити українські фахівці. Ми не говоримо лише про гарячку і температуру. Це та історія, за яку на сьогодні взяла на себе відповідальність як китайська сторона перед усім світом, так і наша країна. Вивозити ми можемо тільки тих людей, у яких немає проявів, симптомів",- сказала Скалецька.

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Вона зауважила, що така перевірка не тільки буде означати право громадянина поїхати до України, а це також нагода надати медичну допомогу тим людям, які мають симптоми, в лікарні.

Міністерка наголосила, що мова йде про запобігання поширенню вірусу та про турботу про здоров'я громадян, тому навіть у випадку приймання кимось жарознижувальних засобів є засоби захисту для екіпажу, є маски для пасажирів, і також 14-денна ізоляція, під час якої громадяни перебуватимуть в окремих кімнатах в обсервації.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого Україна доправить до китайського міста Ухань літак для евакуації наших громадян, 20 лютого літак прибуде в Україну на аеродром, який знаходиться поблизу визначеного місця обсервації. Також цим рейсом з Уханя евакуюють громадян низки країн.

Фото: АА