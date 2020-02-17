Бірюков вибачився за пост у соцмережі: Скоїв дурницю на емоціях

Колишній радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі, де назвав "ублюдками" військових, які голосували за Володимира Зеленського на виборах глави держави.

Про це він написав 17 лютого у Facebook.

"Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна написати багато слів про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що скоїв дурницю на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції. Психонув, сказав дурницю. Реально сам відчував дискомфорт практично відразу ж. Щиро перепрошую за власну дурість у суботньому дописі", - зазначив він.

Як повідомлялося, 15 лютого Бірюков написав у Facebook пост, в якому побажав "кожному ублюдку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути у спільному патрулюванні з сепарами".

Після цього, 17 лютого, голова партії "Слуга народу", заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на Донбасі у випадку підготовки до місцевих виборів можуть контролювати спільні патрулі представників України, тимчасово окупованих територій і ОБСЄ.

У свою чергу, глава МЗС Вадим Пристайко уточнив, що в процесі обговорення ідеї створення спільних патрулів на Донбасі за участю представників України, тимчасово окупованих територій і ОБСЄ буде враховуватися досвід Хорватії.