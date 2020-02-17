"Слуга народу" пропонує посилити відповідальність за наклеп на військових

Депутатська фракція партії "Слуга народу" закликає посилити відповідальність за образи та наклеп на адресу військовослужбовців.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко 17 лютого під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хотіли би звернути увагу колег і всіх виборців на те, що зараз відбувається річниця президентської кампанії, і в нас якісь знову сплески тих подій, які були рік тому. Вони пов'язані, в першу чергу, з певним таким підвищенням градусу обговорень у соціальних мережах, навіть поверненням до такої неприємної штуки як мова ненависті. Тобто у нас знову лунають заклики різні, лунають образи в бік зокрема військовослужбоців. І це роблять люди, пов'язані з колишнім Верховним Головнокомандувачем — це теж є неприйнятним. У нас є така пропозиція для обговорення: посилити відповідальність за образи та наклеп на адресу військовослужбовців, тобто винести це окремим пунктом", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 16 лютого ексрадник президента Порошенка Юрій Бірюков написав у Facebook пост, у якому побажав "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Згодом Бірюков цей пост видалив.