У Міноборони припустили скасування призову в майбутньому

Міноборони не виключає можливості скасування в перспективі призову на строкову військову службу - з урахуванням вітчизняного та світового досвіду в комплексі з іншими питаннями

Про це інформує пресслужба Міноборони.

«У подальшому можлива відмова від строкової військової служби в країні розглядатиметься виключно з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду комплектування збройних сил та формування мобілізаційного резерву, в комплексі з іншими питаннями – як оборонної реформи, так і змін у державі», - зазначається в повідомленні.

Таким чином у військовому відомстві прокоментували висвітлення деякими ЗМІ виступу заступника міністра оборони Олександра Поліщука на засіданні комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Поліщук заявив, що у поточному році немає планів відмови від призову.

«Водночас деякі ЗМІ не уточнили, що йшлося саме про поточний рік», - зауважили у Міноборони.

У зв'язку з цим міністерство наголосило, що будь-які рішення стосовно зміну курсу реформ не приймалися.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що уряд затвердить нормативний акт, яким буде врегульоване питання строкової служби в армії юнаків 18-19 років - вони отримають можливість служити в ЗСУ тільки за наявності письмової заяви.

Фото: mil.gov.ua