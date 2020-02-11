Загороднюк: Ніякого обов’язкового призову з 18 років не буде

Уряд затвердить нормативний акт, яким буде врегульоване питання строкової служби в армії юнаків 18-19 років, які отримають можливість служити в ЗСУ лише за наявності письмової заяви.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, додавши, що обов’язковий призов, як і раніше, відбуватиметься лише з 20 років.

"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватись на строкову службу. Ми видамо розпорядження, — я його вже підписав, передав на погодження в Кабмін, — там буде чітко зазначено, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років... Дійсно буде нормативний акт, який буде чітко вказувати про те, що ніякого обов’язкового призову з 18 років не буде", - заявив Загороднюк.

Він нагадав, що призов з 18 років передбачений нинішнім законом "Про військовий обов’язок і про військову службу", водночас упродовж останніх років, згідно з указами Президента, він здійснювався з 20 років. Це призвело до того, що минулого року близько шести тисяч осіб 18-19 років не змогли служити в ЗСУ попри власне бажання. Указ Президента від 16 січня 2020 року надав їм таку можливість.

Загороднюк також повідомив, що найближчим часом розпорядженням Кабінету міністрів буде визначено кількість військових строкової служби, яких призвуть до армії у квітні - червні 2020 року.

Крім того, міністр оборони запевнив, що міністерство відтепер жорстко контролюватиме військкомати, аби ті позбулися згубної практики забирати в армію юнаків, виловлюючи їх на вулицях.

"Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, в чергах. Такі практики були, особливо у великих містах", – наголосив міністр, додавши, що боротьба триватиме і з хабарями за відстрочку від армії.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 16 січня 2020 року підписав указ №13/2020 про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році.