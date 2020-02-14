Встановили особи восьми жертв аварії у Псковській області - МЗС

Встановлено особу восьмої жертви смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у Псковській області РФ, - це громадянка України 1972 року народження.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Особу восьмого загиблого встановлено - це жінка, громадянка України 1972 року народження", - зазначив він.

Директор Департаменту поінформував, що сьогодні в морзі Псковського обласного бюро судово-медичної експертизи відбуваються експертизи тіл загиблих у ДТП. Після їх завершення слідчі органи РФ нададуть дозволи на видачу тіл загиблих їхнім родичам.

За словами Погорельцева, консульська група продовжує роботу на місці події, а родичі всіх загиблих перебувають у контакті з українськими консулами у Санкт-Петербурзі.

"Генконсульство України поінформувало родичів про порядок репатріації тіл. Наразі родичі визначаються щодо поїздки до РФ з метою отримання тіл загиблих та репатріацією", - зазначив Погорельцев.

Він також повідомив, що за результатами огляду місця інциденту слідчими попередньо встановлено, що причиною аварії було лобове зіткнення мікроавтобуса та вантажівки, а остаточно причини ДТП будуть встановлені слідством.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 січня вночі на 475 км федеральної автодороги Р-23 поблизу с.Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes з українськими реєстраційними номерами та вантажівки. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинули 8 громадян України, 1 громадянин України зазнав травм середнього ступеня тяжкості.

Всього в мікроавтобусі перебувало 8 пасажирів і водій.

Пізніше у МЗС повідомили, що серед восьми загиблих у дорожньо-транспортній пригоді у Псковській області РФ семеро громадян України, особу одного загиблого встановлюють.