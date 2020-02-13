ДТП у Псковській області забрало життя 8 українців

Вісім українців загинули у ДТП, що трапилася у ніч на 13 лютого в Псковській області Росії – мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

У смертельну ДТП потрапили вантажівка "Вольво" з білоруськими номерами й приватний мікроавтобус "Мерседес" з українською реєстрацією, передає телеграм-канал MASH.

За попередньою інформацією, загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.

"Водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира «Мерседеса» Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували в стані середньої тяжкості. Попередня причина аварії: водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні та зіткнувся з фурою", - йдеться у повідомленні.

Підтвердило аварію і російське інформагентство ТАСС.

"Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, врізався у великовантажну машину. Мікроавтобус з українськими номерами та зареєстрований в Україні, вісім осіб загинули, в мікроавтобусі один тільки вижив. Імовірно, загиблі — громадяни України, автобус рухався в бік Києва. На місці працює слідча група", - сказала співрозмовниця агентства.

Нагадаємо: минулого тижня в Угорщині в результаті зіткнення п'яти транспортних засобів на трасі M3 в напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.