Смертельна ДТП у Росії: майже всіх українців ідентифікували

Майже всі громадяни, які загинули та постраждали в аварії в Псковській області, попередньо ідентифіковані: більшість загиблих - закарпатці.

Про це повідомили в МЗС України на запит закарпатського сайту 0312.

“Майже всі громадяни, які загинули та постраждали, попередньо ідентифіковані. Серед загиблих - 1 водій, інші пасажири. Попередньо відомо, що більшість загиблих — закарпатці, та у мікроавтобусі перебували всі чоловіки”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що автобус, який потрапив в аварію, також зареєстрований на Закарпатті.

Як повідомлялося, 13 лютого поблизу с.Рудо Пустошкінського району Псковської області (РФ), сталася ДТП за участю мікроавтобуса з українськими реєстраційними номерами та вантажівки. Сім чоловік загинули, один отримав травми середнього ступеня тяжкості. Постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні. Всього в мікроавтобусі перебували 8 пасажирів та 1 водій.

Наразі консулами МЗС встановлюється зв'язок з рідними українців, щоб дізнатись їхнє волевиявлення щодо репатріації тіл загиблих на батьківщину або поховання в Російській Федерації.