РНБО планує співпрацювати з міжнародними компаніями у протидії кіберзагрозам

Під час зустрічі секретаря РНБО Олексія Данілова з представниками найбільших міжнародних компаній, що спеціалізуються на кібербезпеці, сторони обговорили співпрацю на постійній основі.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Кібербезпека не є проблемою кожної окремої держави. У разі виявлення загрози ми розуміємо, що вона може зачепити не одну окремо взяту країну. Спільними зусиллями боротися з такими загрозами набагато ефективніше. Тому нині нам необхідно налагодити механізм співпраці у питанні захисту від кіберзагроз», - цитує Данілова пресслужба.

Як зазначається, така співпраця відбуватиметься на постійній основі на платформі Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК - робочого органу РНБО України) та представників американських компаній-виробників технологій та обладнання для кібербезпеки та захисту: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft та ізраїльської Radware.

Секретар Радбезу наголосив на необхідності розробки ефективних механізмів такого співробітництва та висловив готовність надавати всебічну підтримку цьому процесу.

Під час зустрічі співробітники Апарату РНБО України презентували можливості НКЦК та обговорили питання обміну передовим досвідом у забезпеченні кібербезпеки. Крім того, сторони обговорили співпрацю Апарату РНБО України з приватними міжнародними компаніями для розбудови технічного майданчика НКЦК.

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В пресслужбі нагадали, що секретар РНБО України неодноразово зазначав, що сфера кібербезпеки є одним з найважливіших пріоритетів діяльності Ради. Також Указом Президента України Володимира Зеленського від 28.01.2020 № 27/2020 внесено зміни, які мають на меті покращення ефективності роботи Центру.

Фото: РНБО.