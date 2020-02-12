Секретар РНБО зустрівся з представниками Атлантичної ради

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з представниками Атлантичної ради.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з директором Євразійського центру Атлантичної ради, експослом США в Україні Джоном Гербстом та президентом і генеральним директором Фундації США-Росія Селест Уоллендер”, - ідеться в повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва та можливості його подальшого розвитку. Сторони приділили окрему увагу безпековій ситуації в Європі та світі.

Секретар РНБО України висловив подяку американській стороні за підтримку нашої держави та послідовну позицію, зокрема у питаннях надання Україні військової допомоги.

“Сторони обмінялися думками щодо ефективності діяльності міжнародних безпекових структур і необхідності об'єднання міжнародних зусиль у протистоянні гібридним загрозам. Секретар РНБО України також відзначив, що крім прямої військової агресії, проти України ведеться кібернетична та інформаційна війна, і не лише всередині країни, а й у США та Європі. Данілов наголосив на необхідності посилення співпраці у цій сфері”, - додали в РНБО.

Своєю чергою, Гербст запевнив у незмінності позиції США щодо необхідності відновлення суверенітету України над анексованим Кримом та тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

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Гербст також зазначив, що «сильна Україна - в інтересах Сполучених Штатів», і додав, що США готові і надалі підтримувати Україну на її шляху до Європи та у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

Уоллендер підкреслила, що підтримка України в американському Конгресі залишається незмінною, акцентувавши увагу на роботі «Атлантичної ради» щодо консолідації зусиль «демократів» та «республіканців» щодо питання допомоги та підтримки України.

Фото: www.rnbo.gov.ua