Заступник глави МЗС Кислиця провів зустріч з делегацією Атлантичної ради
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Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів зустріч з делегацією представників неурядової організації "Атлантична рада" (США).
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що до складу американської делегації увійшли відомі дипломати та експерти, зокрема колишній посол США в Україні Джон Гербст, Александр Вершбоу, Селест Уолландер та Адріан Каратницький.
"Під час зустрічі було обговорено широке коло питань розвитку Стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки у політико-безпековій та інших сферах. Члени делегації запевнили у незмінності двопартійної підтримки України з боку Конгресу та Адміністрації США", - йдеться у повідомленні.
Окремою темою обговорення стала співпраця між Україною та США в міжнародних організаціях, поінформували в МЗС.
Фото: mfa.gov.ua