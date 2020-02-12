Заступник глави МЗС Кислиця провів зустріч з делегацією Атлантичної ради

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів зустріч з делегацією представників неурядової організації "Атлантична рада" (США).

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що до складу американської делегації увійшли відомі дипломати та експерти, зокрема колишній посол США в Україні Джон Гербст, Александр Вершбоу, Селест Уолландер та Адріан Каратницький.

"Під час зустрічі було обговорено широке коло питань розвитку Стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки у політико-безпековій та інших сферах. Члени делегації запевнили у незмінності двопартійної підтримки України з боку Конгресу та Адміністрації США", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Данилюк обговорив з представником Атлантичної ради реформи ЗСУ

Окремою темою обговорення стала співпраця між Україною та США в міжнародних організаціях, поінформували в МЗС.

Фото: mfa.gov.ua