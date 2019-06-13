Данилюк обговорив з представником Атлантичної ради реформи ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з членом наглядової ради Атлантичної ради Девідом Петреусом, на якій обговорено реформи органів сектору безпеки й оборони та ЗСУ.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба РНБО. "Сторони обговорили перебіг реформи органів сектору безпеки і оборони, насамперед Служби безпеки України, а також комплекс заходів з реформування Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили питанню подолання корупції в Україні. Читайте також: Делегація РНБО на чолі з Данилюком побувала на передовій Петреус засвідчив підтримку України у її просуванні шляхом демократичного розвитку. Як відомо, Атлантична рада (Atlantic Council)— це аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно опікується міжнародними відносинами атлантичної спільноти.