Данилюк обговорив з представником Атлантичної ради реформи ЗСУ

Данилюк обговорив з представником Атлантичної ради реформи ЗСУ

Укрінформ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з членом наглядової ради Атлантичної ради Девідом Петреусом, на якій обговорено реформи органів сектору безпеки й оборони та ЗСУ.

Про це повідомляє 13 червня прес-служба РНБО.

"Сторони обговорили перебіг реформи органів сектору безпеки і оборони, насамперед Служби безпеки України, а також комплекс заходів з реформування Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили питанню подолання корупції в Україні.

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Петреус засвідчив підтримку України у її просуванні шляхом демократичного розвитку.

Як відомо, Атлантична рада (Atlantic Council)— це аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно опікується міжнародними відносинами атлантичної спільноти.

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