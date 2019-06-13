Данилюк обговорив з представником Атлантичної ради реформи ЗСУ
Укрінформ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з членом наглядової ради Атлантичної ради Девідом Петреусом, на якій обговорено реформи органів сектору безпеки й оборони та ЗСУ.
Про це повідомляє 13 червня прес-служба РНБО.
"Сторони обговорили перебіг реформи органів сектору безпеки і оборони, насамперед Служби безпеки України, а також комплекс заходів з реформування Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрему увагу співрозмовники приділили питанню подолання корупції в Україні.
Петреус засвідчив підтримку України у її просуванні шляхом демократичного розвитку.
Як відомо, Атлантична рада (Atlantic Council)— це аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно опікується міжнародними відносинами атлантичної спільноти.