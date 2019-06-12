Делегація РНБО на чолі з Данилюком побувала на передовій

“Метою візиту стало ознайомлення з ситуацією на лінії зіткнення, оцінка ймовірності загроз, що постали перед захисниками України та мирним населенням Донецької та Луганської областей”, - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, члени РНБО заслухали доповідь командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського щодо загальної ситуації.

Данилюк та делегація РНБО побували на передовій / Фото: ООС

Крім того, робоча група РНБО відвідала передові позиції українських військ в районі населеного пункту Авдіївка та побувала на Приазов'ї, де вивчила стан справ у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення.

“Також посадові особи Ради національної безпеки і оборони України вивчили проблемні питання у роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду”, - зазначається в повідомленні.