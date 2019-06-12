Окупанти 24 рази обстріляли позиції ЗСУ, троє поранених

11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаний сил.

Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: п’ять разів Водяне – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя; поблизу Гнутового – гранатомети різних систем та стрілецька зброя; два рази Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:Попасна – 122 мм артилерія; околиці Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Станиця Луганська – стрілецька зброя; Гладосове – артилерія калібру 122 мм; поблизу Золотого – зі 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; Новолуганське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; околиці Південного – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

Унаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.

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Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя; Старогнатівка – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: Новгородське – міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя; околиці Зайцевого – із 120 мм мінометів.