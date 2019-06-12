Захисникам України на Рівненщині виділили понад 3 тисячі земельних ділянок

Більш як 3 тисячі земельних ділянок виділили в Рівненській області для учасників АТО/ОСС.

Про це інформує Рівненська ОДА.

«З 2014 року учасникам АТО (ООС) та членам родин загиблих військовослужбовців головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області передано у власність понад 3000 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, загальною площею 1040 га», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з початку року надано 160 дозволів на розробку проектів землеустрою для відведення ділянок.

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Загалом, як повідомляють у головному управлінні Держгеокадастру Рівненщини, для учасників АТО/ООС та членів родин загиблих військовослужбовців зарезервовано 3,6 тис га земель сільськогосподарського призначення - і цей резерв поновлюється.