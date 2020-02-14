Гладковський позивається до НАЗК

Ексзаступник секретаря РНБО України Олег Гладковський просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Олега Гладковського до НАЗК. Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати повної перевірки його декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед інших вимог позову – скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією, та направлено рішення про результати перевірки декларації Гладковського за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро України.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.