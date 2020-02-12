Єврокомісар Варгеї вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні

Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї та віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної сотні.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Дякую Комісару ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Оліверу Варгеї, який прийшов сьогодні вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї перебуває з візитом в Україні.