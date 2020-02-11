Разумков зустрівся з єврокомісаром Варгеї — про що говорили

Підтримка Європейського Союзу сприяє розвитку України та імплементації нових напрямів міжнародного співробітництва.

На цьому акцентував голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.

"Для нас принципово важлива реалізація положень, закріплених в Угоді про асоціацію, так само як і макроекономічна допомога з боку ЄС. Підтримка Євросоюзу сприяє розвитку країни та імплементації нових напрямів міжнародного співробітництва", - наголосив Разумков.

Голова українського парламенту зазначив, що рух України до Євросоюзу закріплений у Конституції України і наразі між Україною та ЄС налагоджено сталу співпрацю у багатьох сферах. Водночас спікер привітав Варгеї зі вступом на посаду та відзначив консолідовану і ефективну роботу між ВР і європейськими партнерами.

Також Разумков поінформував представників Єврокомісії про зміни, які відбуваються в Україні щодо створення необхідних умов для залучення інвесторів, та закликав сприяти цьому процесу.

"Ми готові створювати належний бізнес-клімат у державі та допомагати тим, хто готовий працювати в Україні", - підкреслив він.

Разумков наголосив на необхідності підтримки і подальшого розвитку проєкту "Східне партнерство плюс" за участі трьох асоційованих з ЄС країн – України, Молдови і Грузії.

За його словами, важливими для співпраці є питання безпеки, територіальної цілісності, відновлення кордонів Луганської, Донецької областей у визначених межах та повернення Криму. Голова Верховної Ради подякував за принципову позицію Євросоюзу в цих питаннях: "Ми вдячні за те, що ваша позиція не змінюється з часом. А ситуація із санкційним тиском протягом декількох років демонструє вплив на Російську Федерацію".

Своєю чергою Комісар ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї відзначив стрімкі кроки України у проведенні реформ і запевнив у подальшій підтримці з боку ЄС її територіальної цілісності та суверенітету. Варгеї наголосив, на готовності і надалі працювати разом над створенням нової сильної економіки заради добробуту України.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.

Фото: rada.gov.ua