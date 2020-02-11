Україна і ЄС можуть наступного року схвалити оновлену угоду про ЗВТ - єврокомісар Варгеї

Єврокомісар Олівер Варгеї вважає, що підготовчу роботу щодо подальшого перегляду Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС можна завершити цього року, щоб у наступному році підписати усі необхідні документи.

Про це єврокомісар з питань сусідства і розширення сказав під час спільного із Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У наших планах є перегляд Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС і додатків до цієї угоди. Ми плануємо зробити всю можливу підготовчу попередню роботу вже цього року, аби якомога швидше провести цей перегляд наступного року і підписати всі необхідні документи також наступного року", - сказав Варгеї.

Варгеї також запевнив Гончарука, що новий склад Єврокомісії продовжує підтримувати Україну та буде наполягати на повному виконання Росією Мінських домовленостей. "Коли йдеться про суверенітет та цілість кордонів України, ми не готові на жодні компроміси у цих питаннях і будемо продовжувати підтримувати Україну", - наголосив він.

Як повідомлялося, в українському уряді вважають, що перегляд умов зони вільної торгівлі з ЄС відкриє нові можливості для посилення торгівлі з Європейським Союзом.