ЗВТ з іншими країнами дають змогу орієнтуватися на іноземні ринки - Прем’єр

Торговельна діяльність є одним з основних інструментів економічного розвитку, і сприяння їй є першочерговим завданням уряду.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вітанні з професійним святом працівників торгівлі, повідомляє Урядовий портал.

"В основі будь-якої економіки лежать торговельні процеси. В умовах глобалізації межі ринків розмиваються, а обмеження щодо торгівлі дуже часто є неконструктивними та такими, що заподіюють шкоду національній економіці. Торгівля, таким чином, є одним з основних інструментів економічного розвитку", - наголоси Гройсман.

Він також зауважив, що під час зростання економіки, яке спостерігається в Україні кілька років, для працівників торгівлі відкриваються нові можливості розвитку власної справи.

"Уряд активно працює над усуненням перешкод для відкриття та ведення малого і середнього бізнесу, спрощує процедури реєстрації, створює податкові та інші стимули для підприємництва. Зони вільної торгівлі з державами – членами Європейського Союзу та іншими країнами дають змогу вести активну зовнішньоторговельну діяльність, орієнтуючись на іноземні ринки. Максимальне сприяння торговельній діяльності в Україні є нашим першочерговим завданням, адже ми розуміємо, наскільки така діяльність є визначальною для розвитку економіки та подальшого розвитку нашого суспільства загалом", - зазначив Прем’єр-міністр.

Він подякував працівникам торгівлі України за активну позицію, ініціативність і значний внесок у зростання економіки держави та побажав їм міцного здоров’я, матеріального достатку та злагоди у родинах.