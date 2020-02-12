Зранку 12 лютого під будівлею Кабінету міністрів України розпочався мітинг міжнародних вантажних автомобільних перевізників, які вимагають від уряду створити рівні умови отримання дозволів на міжнародні вантажні перевезення та вдосконалити е-систему бронювання цих дозволів.

Під Кабміном зібралось декілька сотень далекобійників, які також пригнали вантажні фури до будівлі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Протестувальники вимагають від уряду вирішити кризу, яку наразі переживає галузь. Зокрема створити рівні умови отримання дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення незалежно від кількості транспортних засобів у компанії, а також скасувати електронне бронювання всіх видів дозволів на перевезення вантажів територією іноземних держав та забезпечити громадський контроль використання та повернення дозволів.

Під Кабміном мітингують міжнародні перевізники на фурах / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Також мітингарі вимагають: забезпечення унормування попереднього розподілу «дефіцитних» дозволів, збільшення кількості представників галузі у Комісії з розподілів дозволів, проведення переговорів з іншими країнами щодо збільшення квот на міжнародні дозволи, вирішення питання великих черг на західному кордоні України та забезпечення можливості отримати дозвіл на перевезення вантажів з перевищенням габаритно-вагових параметрів за одну добу.

Кількакілометрові ряди з вантажних фур із гаслами на бортах "Чиновники, не знущайтесь із автоперевізників!" помічені також на під'їздах до Києва.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вийшов до протестувальників та запропонував перевізникам надати свої пропозиції на розгляд до міністерства.

Також Криклій пообіцяв обговорити питання з польським колегою щодо збільшення квоти на міжнародні вантажні автомобільні перевезення для українських перевізників.

“Дефіцит створюється через те, що нам створюють торгові бар’єри деякі країни, які мали б бути партнерами. І тут ми дійсно маємо об’єднувати зусилля. І не тільки під Кабміном порушувати це питання, а й в міжнародній площі. Щоб ті самі поляки, які нам “зрізали” на 20% квоти і контингент дозволів у поточному році, щоб вони повернули (квоти - авт.) принаймні на той рівень який був. Я на цьому наполягатиму, буду відстоювати інтереси абсолютно всіх перевізників і всієї сфери. І наступного тижня я знову зустрічаюся з паном Адамчиком, з міністром інфраструктури Польщі, і буду ставити це питання”, - заявив Криклій під час спілкування з мітингарями.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила до 160 тис. кількість дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу. У 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

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У листопаді 2019 року стало відомо, що Польща надасть додатково 10 тисяч дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2019 рік та ще 10 тисяч дозволів на 2020 рік, які можна буде використати до кінця 2019.

У січні 2020 року в Україні запрацювало е-бронювання дозволів на міжнародні вантажні превезення через Транспортний портал електронних послуг.

Через портал із 1 січня 2020 року можна зробити попереднє замовлення 60% всіх видів дозволів, 40% залишаються для оформлення та видачі за усним зверненням до Пункту видачі дозволів (ПВД).